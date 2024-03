Al Circolo Reggio Sud la musica dei Beatles al “Nostro disco che suona”

StrettoWeb

Per la rubrica “Il nostro disco che suona“, al Circolo Reggio Sud suoni e canzoni in viaggio nel mondo della musica e dei dischi in vinile. Questa sera, 1 marzo, alle ore 19, Antonio Ludovico, avvocato, scrittore ed autore di saggi musicali, sportivi e cinematografici, presenterà e racconterà l’album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” storico disco dei Beatles.

L’incontro sarà introdotto da Stefania Maimone che accennerà alla tematica della serata e dal sociologo Fulvio D’Ascola che parlerà dell’influenza della musica sui processi sociali. “Il nostro disco che suona” prosegue al Circolo Reggio Sud, con un percorso di qualità sull’importanza delle canzoni e la loro valenza sociale e sentimentale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.