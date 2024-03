Tragedia ad Agrigento: a fuoco l’ospedale, paziente muore intrappolato

StrettoWeb

Dramma in Sicilia, all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, in provincia di Agrigento. All’interno del nosocomio è infatti divampato un incendio, con conseguenze tragiche. I Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato infatti un cadavere: è quello di un uomo, un paziente rimasto intrappolato.

L’allarme era stato raccolto dalla sala operativa. Sconosciute ancora le cause del rogo. Il cadavere trovato era di un romeno. Il comando provinciale dei pompieri di Agrigento ha inviato anche un mezzo che farà da unità di crisi locale. Il fuoco è divampato fra i reparti di Medicina e Cardiologia dell’ospedale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.