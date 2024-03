Abruzzo, Siracusano: “siamo ottimisti, Marsilio ha ben governato”

StrettoWeb

“Siamo ottimisti per le elezioni regionali in Abruzzo. Il centrodestra sostiene in modo compatto il presidente uscente Marsilio, e in questo caso – a differenza della Sardegna – il candidato e’ stato indicato con largo anticipo. Marsilio ha ben governato, e da sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento sono testimone diretto di come il governatore abruzzese sia presente, con il governo e con i parlamentari di Fratelli d’Italia, per perorare le cause della sua Regione“. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Tagadà”, su La7.

“L’effetto Sardegna semplicemente non esiste. Vorrei ricordare che la Todde ha vinto per 1.600 voti, e che le liste di centrodestra hanno fatto meglio rispetto alle politiche del 2022 e superato nettamente quelle del centrosinistra. Il centrodestra in Sardegna ha perso a causa del voto disgiunto, possibilità non ammessa dalla legge elettorale regionale dell’Abruzzo. Siamo, quindi, veramente sereni”, conclude Siracusano.

