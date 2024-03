StrettoWeb

“Qui troviamo una sanità disastrata dopo cinque anni di gestione della giunta di centrodestra. Mi dispiace che Marsilio dica che io invento le cose“. Lo ha affermato il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento a Sulmona, parlando di sanità territoriale

“Io parlo con le persone come dovrebbe far lui da presidente della regione. Ogni persona che incontro mi parla dei problemi della sanità. Ma lui in cinque anni dov’era?”, conclude Conte.

