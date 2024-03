A Reggio Calabria: il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”

StrettoWeb

Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” ha fatto tappa a Reggio Calabria, con il convegno “Donne che fanno impresa in Calabria: strumenti e opportunità” tenutosi ieri presso la sede della Camera di commercio. Il roadshow è realizzato da Unioncamere nell’ambito di “Imprenditoria Femminile”, programma finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR e gestito da Invitalia, con l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne, di sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, superando gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori.

Come dichiarato dal Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, “la tappa di Reggio Calabria è l’occasione per riflettere sulle caratteristiche delle imprese femminili e sulle dinamiche dell’occupazione femminile in Calabria, per promuovere le opportunità legate all’imprenditoria femminile e gli strumenti agevolativi ma anche i servizi di accompagnamento messi a disposizione delle imprenditrici e delle aspiranti imprenditrici, tra cui lo Sportello camerale operativo tramite l’Azienda speciale In.Form.A.”.

Dopo i saluti del Presidente Tramontana, il tema dell’incontro è stato declinato nelle sue varie sfaccettature dalle relatrici.

Tiziana Pompei, Vice segretario generale Unioncamere, ha aperto i lavori parlando dell’impegno del Sistema camerale per diffondere la cultura di impresa; a seguire, Silvia Petrone, Ricercatrice Centro Studi Tagliacarne, ha illustrato dati e caratteristiche dell’imprenditoria femminile in Calabria; mentre Daniela Porcino, Presidente del CUG e Prorettore alle pari opportunità dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha evidenziato il ruolo dell’Università per lo sviluppo professionale a favore dell’imprenditoria femminile; infine Raffaella Terenzi, Business Development Specialist Invitalia per le imprese, ha presentato gli incentivi finanziari per le imprese femminili.

L’importanza della consapevolezza e l’elemento motivazionale alla base del percorso imprenditoriale sono stati evidenziati sia dall’intervento di Anna De Angelis, Responsabile Job Placement dell’Università Mediterranea, sia dalle testimonianze delle imprenditrici reggine Maria Azzalin, Co-founder e socio di BIG srl Spin Off Accademico e Start up innovativa dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, e Patrizia Rodi Morabito, titolare Tenuta Badia di Rosarno (RC) e Vice Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Il Segretario generale della Camera di commercio Natina Crea ha moderato e concluso i lavori, ribadendo l’impegno dell’Ente in termini di supporto specialistico e incentivi dell’Ente Camerale dell’Azienda Speciale IN.FORM.A., per il sostegno delle imprese femminili e degli aspiranti imprenditori.

