A Messina la straordinaria mostra dedicata ai Ghostbusters

In occasione del MessinaCon Day Zero che si svolgerà il 7 Aprile a Villa Dante a ingresso totalmente gratuito e in occasione dell’uscita di Ghostbusters Minaccia Globale nei cinema StrettoCrea in collaborazione con Fumetteria La Torre Nera vi invita a visitare la mostra dedicata agli Acchiappafantasmi. Dopo il successo avuto con la mostra di Ritorno al Futuro lo scorso ottobre, si è deciso di puntare su un nuovo franchise di successo che fa sognare migliaia di fan in tutto il mondo in vista anche dell’uscita cinematografica del nuovo capitolo.

La mostra avrà prop originali e gadget esclusivi che verranno mostrati al pubblico per la prima volta. Oltre a questa fantastica mostra, ci sarà anche il raduno cosplay, le attività dal vivo, stand espositivi e tante altre novità pronte per portarvi a quella che sarà l’edizione 2024 del MessinaCon.

