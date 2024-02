Virtus Messina, sconfitta in casa della capolista San Pier Niceto

StrettoWeb

Interessante scontro tra la capolista San Pier Niceto e la Virtus Messina, terza forza del girone A del Campionato di 3ª Categoria. Gara corretta tra due squadre che volevano dimostrare la propria forza, soprattutto la Virtus che, dopo un girone d’andata tra luci ed ombre, ha rivisto il proprio organico migliorando il proprio score con i risultati. Solita partita sugli scudi della Virtus Messina che dimostra di avere una rosa importante per arrivare fino in fondo, puniti solo su uno svarione difensivo. Una palla inattiva che il portiere non riesce a prendere sotto la traversa.

La partita, raccontata dall’ufficio stampa del club. “Partiva a spron battuto la Virtus nei primi venti minuti, sbagliando in almeno tre buone occasioni. in seguito, dal venticinquesimo i padroni di casa sanpieroti prendevano la supremazia dell’incontro raggiungendo il doppio vantaggio. Ad inizio ripresa era nuovamente la Virtus Messina a macinare gioco, Sandi riduceva lo svantaggio, ma un po’ per sfortuna un po’ per il limitato organico i messinesi erano costretti a cedere incontro e vittoria”.

“Una Virtus che, comunque, ha dimostrato di essere in salute e giocarsela con tutte, anche con la capolista soprattutto con il team al completo. La compagine di Metallo aveva raggiunto San Pier Niceto portando con sé un drappello di tifosi al seguito. In classifica la Virtus Messina viene raggiunta al terzo dal Roccavaldina che, però, vanta una gara in meno. Domenica prossima i giallorossi torneranno a giocare in casa all’insolito orario delle 13,45 contro un avversario da non sottovalutare, il Malfa, squadra che è dietro di un solo posto in classifica”.

SAN PIER NICETO-VIRTUS MESSINA 2-1

Marcatori: 28′ pt De Salvo I., 37′ pt Muscianisi, 26′ st Sandi (VM)

San Pier Niceto: Mazzù, Niceta, Formica (22′ st Vita Castillo D.), Bonanno (30′ st Valeriani), Micale, Muscianisi (30′ st De Salvo D.), Insana, Filorimo, Cerasuolo, De Salvo I. (36′ st Virgilio), Isaia. A disposizione: Schepisi, Vita Castillo P., Pagano, Passalacqua. All. D.Orlando

Virtus Messina: Traore, Konateh, Sandi, Kagni, De Leo, Paratore E., Paratore R., Cucinotta, Nunnari, Trawally, Conteh. A disposizione: Duca, Burrascano, Coppolino, Milicia, Mutto, Kone. All. N.Trischitta

Arbitro: Francesco Carrieri di Messina

Ammoniti: Isaia, Micale, Insana, Valeriani, Cerasuolo (SPN), De Leo, Paratore R., Kagni, Cucinotta, Sandi (VM)

Angoli: 2 – 2

Recupero: 2′ – 5′

