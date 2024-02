StrettoWeb

E’ stata venduta Villa Due Palme, l’immobile acquistato da Silvio Berlusconi a Lampedusa. L’allora Presidente del Consiglio l’aveva acquistata per 1,5 milioni di euro nel 2011 e di recente, dopo serrate trattative, la famiglia del Cavaliere ha provveduto alla vendita. Non ci sono conferme ufficiali, ma si vocifera che la cifra della cessione si aggiri intorno ai 3 milioni di euro.

Chi l’ha acquistata? Un siciliano, l’economista Gianni Profita, 63enne nato ad Acquaviva Platani (Caltanissetta) e rettore della Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) di Roma. Villa Due Palme – 250 metri quadrati, 8 posti letto e un ampio giardino – faceva parte dell’immenso patrimonio immobiliare lasciato agli eredi dal Cavaliere. In alto alcune immagini dell’immobile.

