Usa, Trump: “incoraggerei la Russia ad attaccare i Paesi Nato che non pagano”

StrettoWeb

Durante un comizio in South Carolina, dove si vota per le primarie il 28 febbraio, Donald Trump, ha detto: “incoraggerò la Russia a fare tutto ciò che diavolo vuole a qualsiasi paese membro della NATO che non soddisfi le linee guida di spesa per la difesa. La NATO è stata distrutta fino a quando non sono arrivato io”.

“‘Tutti pagheranno’. Dissero: ‘Beh, se non paghiamo, ci proteggerete comunque?’ Ho risposto: ‘Assolutamente no’. Non riuscivano a credere alla risposta. Uno dei presidenti di un grande paese a un certo punto mi ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero ancora difeso il paese se fossero stati invasi dalla Russia, anche se non pagano. No, non ti proteggerei. Anzi, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono. Devi pagare”, rimarca Trump.

Stoltenberg replica a Trump: “la Nato protegge tutti i suoi membri”

“La Nato resta pronta a difendere tutti i suoi alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tutti, inclusa quella degli Usa, ed espone i soldati americani ed europei a rischi crescenti”: così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha replicato alle controverse dichiarazioni di Donald Trump.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.