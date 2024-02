Uragano Milei in Italia: “i politici sono il peggio della popolazione”

StrettoWeb

Come prevedibile, uragano Javier Milei a Quarta Repubblica. L’eccentrico Presidente dell’Argentina è stato ospite di Quarta Repubblica, talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Milei è sato in Italia – si tratta della sua prima visita europea – e ha incontrato Papa Francesco, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. “E’ ammirevole il coraggio di Giorgia Meloni, dimostrato nel lavoro al governo. La cosa più importante è che le riforme vadano verso l’obiettivo più giusto”, ha spiegato Milei in merito al lavoro di Meloni, che ha definito “un contributo meraviglioso”. “Sto facendo la stessa cosa in Argentina”.

Milei e i giovani

“I giovani hanno una minore tendenza a subire un lavaggio del cervello. Se lei va all’università di Buenos Aires alla facoltà di Economia, conoscerà Keynes, Marx. Ma se chiede di Ludwig von Mises, credono che è il numero 9 dell’Olanda. Se si parla di Friedman, parlano di un assassino consigliere di Pinochet. E quando si parla di Hayek dicono che è stato colui che ha dato l’ordine di far esplodere l’incrociatore Belgrano. Quindi è tutta una questione nata con il socialismo”, ha aggiunto. “Questa è la vittoria di Antonio Gramsci che ha detto che bisognava introdurre il socialismo nei mezzi di comunicazione e andare avanti da quel punto. Quindi davanti a questa situazione la ribellione è naturalmente liberale”.

L’Europa è l’area del mondo che cresce meno perché “ha troppi Stati e troppi keynesiani”, ha continuato. “Sono orgoglioso di aver fatto campagna elettorale con la motosega”, ricordando come il suo governo abbia già effettuato molti tagli alla spesa pubblica.

Milei: “i politici sono la cosa peggiore della società”

“I politici sono il peggio della popolazione. Sono la cosa peggiore della società. E noi, con questo insieme di riforme, proponiamo di eliminare i furti fatti dalla politica”, ha detto ancora Milei. “Guardi, negli ultimi quarant’anni, tutti i decreti considerati urgenti che hanno adottato i presidenti, che regolavano la libertà degli argentini, sono stati approvati tutti. Però, noi abbiamo sempre il problema di restituire la libertà alla gente, perché se uno restituisce la libertà alle persone perde il potere politico, no? Di fatto, i politici quando vanno alle elezioni chiedono il voto per avere il potere di trasformare la loro vita”

