Uomo morto travolto da un treno: disagi alla circolazione ferroviaria

Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea Tirrenica vicino alla stazione di Bolgheri (Livorno) questa mattina. La circolazione dei treni è sospesa in attesa che l’autorità giudiziaria concluda gli accertamenti. Attivate corse con bus per i treni Regionali tra Livorno e Grosseto, mentre, come spiegano da Fs, i treni Av, Intercity e Regionali possono subire ritardi. Questi ultimi possono subire anche cancellazioni e limitazioni di percorso.

La circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica resta sospesa tra le stazioni di Cecina e Bolgheri (Livorno) per l’investimento di una persona da parte di un treno. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana sul sito spiegando che “le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti” di polizia giudiziaria.

