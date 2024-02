Turismo, boom per la Sicilia: è la 2ª regione più ricercata

StrettoWeb

Boom per il turismo in Sicilia. Con un balzo in avanti di cinque posizioni rispetto all’anno precedente, l’Isola conquista il secondo posto nel medagliere complessivo strappandolo alla Toscana. Il sistema siciliano in particolare risulta in vetta sia tra le destinazioni turistiche più ricercate che tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori. E’ quanto emerge dal “Regional tourism reputation index” per il 2023, lo studio realizzato da Demoskopika che ha realizzato un’analisi della reputazione dei sistemi turistici. Alla Sicilia spetta il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2022 meritando un balzo in avanti di ben 5 posizioni.

“Lo studio – afferma il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio- evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l’offerta turistica italiana. L’Italia da un lato è una destinazione molto ricercata e popolare sul web, i turisti manifestano apprezzamento per la qualità dell’offerta ricettiva (alberghiero, extra-alberghiero e ristorazione), inondano di recensioni i suoi attrattori turistico-culturali ma, dall’altro, i canali social istituzionali – conclude Raffaele Rio – non vengono utilizzati in modo altrettanto adeguato al fine di rafforzare ulteriormente la reputazione e promuovere maggiormente la variegata offerta turistica del Belpaese”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.