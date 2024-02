TropeArte 2024: aperte le iscrizioni all’evento | DETTAGLI

StrettoWeb

45 artisti provenienti da 10 nazionalità diverse, appostati per più giorni con i loro fedeli cavalletti, le tavolozze, i pennelli ed i colori, tra affacci, vicoli e spiazzi per catturare ed interpretare la bellezza del Principato. Si è chiusa così la prima e riuscitissima edizione di TROPEArte Plein Air Festival pronta a tornare nel prossimo autunno con nuove fonti di ispirazione: le opere di Escher. Sono già aperte le iscrizioni. È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo apprezzamento per la qualità di un’iniziativa che merita di avere continuità nel tempo per la sua capacità di promuovere la fruizione ed esperienze artistiche all’interno del perimetro cittadino.

TROPEArte Plein Air Festival 2024 si svolgerà a Tropea dall’8 al 17 ottobre. Il nuovo direttore del festival, Renato Marvasi raccoglierà il testimone dei fondatori: l’artista Caitlin E. Werrell e suo marito, lo scrittore e ricercatore Francesco Femia, entrambi residenti a Tropea. Seguendo la Strada di Escher. È, questo, il tema scelto per quest’anno e che va sulle tracce del viaggio che tra il 1930 ed il 1931 ha portato l’artista Olandese in Calabria e anche a Tropea che ha trovato nei borghi e nei paesaggi grande ispirazione.

Il format per l’iscrizione è disponibile all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey8-lf-PyIXWlyFOBKHe4yd6NCuw3iBFr5cxto68vuVrmhgw/viewform?fbclid=IwAR2Q2Q8y-Qj3V0P7S2bIWrUfwbIQ4FKW5taRZAdeIKzYQ4xutPuzaR0u7FM.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.