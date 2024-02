Tropea si aggiudica la copertina del “The Times”

StrettoWeb

Ah, l’Italia, il Bel Paese, la terra del vino, della canzone e della Dolce Vita. Tutti amano l’Italia. Ma dove dovresti andare? Il prestigioso e storico quotidiano britannico The Times indica Tropea, utilizzando come immagine principale proprio quella del borgo posto sul costone a picco sul mare, tra le 21 migliori destinazioni da visitare in Italia.

“Continuare ad essere riconosciuti – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – insieme alle più celebri e note destinazioni dello Stivale come meta distintiva e, soprattutto, esperienziale, gratifica gli sforzi che stiamo continuando a portare avanti nelle diverse direzioni, guardando ai mercati europei ed internazionali”. Best for timeless travel – il meglio per un viaggio senza tempo. È, questo, il titolo del cammeo dedicato al Borgo dei Borghi.

Nessuno – si legge – sa con certezza che ore siano a Tropea. Nelle baracche sulla spiaggia a strisce bianche e blu su questo tratto di costa calabrese, si respira l’aria pigra del tardo pomeriggio del 1956. Tu Vuo Fa L’Americano di Renato Carosone crepita attraverso altoparlanti metallici; una banda di nonne, immerse fino alla cintola nelle acque del Tirreno, lamentano il prezzo delle cipolle; e un pescatore aggiusta le sue reti nelle acque basse”.

“È il resort che il tempo ha dimenticato. La Calabria ha avuto una cattiva stampa, ma si sta riprendendo, con le sue 485 miglia di costa spesso meravigliosa, due mari (il Tirreno e lo Ionio), spiagge deserte, tre catene montuose e una serie di parchi nazionali. Soggiorna a Villa Paola: è un piacere tranquillo”.

Insieme a Tropea che presta l’immagine allo speciale del quotidiano che ha dato il nome al font The Times New Roman e che porta la firma di Mia Aimaro Ogden, esperta di destinazioni, ci sono anche Lecce, le Dolomiti, Cagliari, Procida, Chianti, Matera, la Sardegna, l’Abbruzzo, Torino, la Puglia, Bologna, le Isole Eolie, Napoli, la Sicilia, la Costiera Amalfitana, Venezia, Siena, Roma, il Veneto ed il Lago di Como.

