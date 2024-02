I trofei del Manchester City in giro per Palermo: dal Barbera al Teatro Massimo

StrettoWeb

La Palermo calcistica sogna. E se lo può permettere. Sogna grandi trofei, grandi successi, giornate storiche. Intanto però, in attesa di conquistare la Serie A, i trofei di lusso li esibisce. Non sono i suoi, in realtà, ma quelli del Manchester City, la cui proprietà è la stessa di quella dei rosanero.

Le Coppe della scorsa stagione vinte dalla squadra inglese, tra cui anche la prima Champions League della storia, sono oggetto di un tour mondiale. L’unica tappa in Italia è Palermo, e non poteva essere altrimenti. La galassia araba ha in mente grandi progetti per la squadra del capoluogo siciliano, una delle più grandi e calde della penisola. E ha fatto assaporare ai suoi cittadini cosa significhi esporre grandi trofei.

Le Coppe conquistate nell’annata scorsa, la 2022-2023, sono passate da Mondello, dal Centro Sportivo Torretta, dallo Stadio Barbera e ora sono in esposizione al Teatro Massimo, il monumento simbolo di Palermo.

