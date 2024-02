Caos sul Malpensa Express, istruttore tenta di strangolare una collega capotreno

StrettoWeb

Incredibile quanto successo sul Malpensa Express: un istruttore di Trenord ha aggredito, stringendole al collo una sciarpa nel tentativo di strangolarla, una collega capotreno. L’episodio è accaduto lunedì nei pressi della stazione Garibaldi ma si è saputo solo oggi. Sull’episodio indagano gli agenti della Polfer.

Trenord in una nota spiega di aver “appreso con sconcerto dell’orribile atto di violenza compiuto da un suo dipendente verso una collega capotreno. L’azienda le ha subito espresso la massima vicinanza e messo a sua disposizione tutte le forme di supporto necessarie. L’aggressione è avvenuta lunedì 5 febbraio nella cabina di un treno non abilitata al servizio. L’autore è stato immediatamente sospeso dal lavoro, in attesa degli sviluppi giudiziari. Trenord è a completa disposizione delle autorità e valuterà le azioni opportune a propria tutela”.

