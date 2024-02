Il Treno della Magna Graecia fa tappa a Locri e Gerace

StrettoWeb

Il prossimo 3 marzo prima tappa a Locri e Gerace per il Progetto Viaggia in Treno e Scopri la Calabria in collaborazione con la Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia. Partenze da Catanzaro Lido, Reggio Calabria Centrale e fermate intermedie per ammirare comodamente le bellezze della costa jonica dal finestrino. Da Reggio Calabria Centrale e fermate intermedie, il viaggio di andata e ritorno sarà comodamente effettuato in Intercity, primo utilizzo di questa categoria di treno di Trenitalia, nelle iniziative dell’Associazione Ferrovie in Calabria.

La giornata si svilupperà in due tappe, una mattutina dedicata a Locri, con la visita guidata al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri ed allo storico Palazzo Nieddu del Rio. Il pomeriggio sarà interamente dedicato al bellissimo borgo di Gerace, con visita del centro storico a bordo del Trenino Turistico di Gerace e visita guidata della Basilica e Concattedrale di Santa Maria Assunta e del Museo Diocesano.

Viaggio A/R in treno

Visita al Palazzo Nieddu

Visita guidata al Museo e Parco archeologico

Trasferimenti in bus turistico

Giro turistico in trenino gommato a Gerace

Visita guidata alla Concattrale e Museo Diocesano

Assistenza per tutto il viaggio

Possibilità di pranzo in ristorante

Per info e prenotazioni: www.scoprilacalabriaintreno.i. Itinerario disponibile anche per le scuole scrivendo a scuole@ferrovieincalabria.it

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.