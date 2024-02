I trattori arrivano a Sanremo: Amadeus dice sì agli agricoltori sul palco dell’Ariston

StrettoWeb

La protesta degli agricoltori arriva sul palco più importante d’Italia, l’Ariston di Sanremo. Le voci circolavano ormai da giorni, e Ornella Muti ha addirittura promesso di arrivare nella città dei fiori con un trattore a sostegno della manifestazione. Finalmente, arriva l’annuncio ufficiale da parte di ‘Riscatto agricolo’: “accettiamo la proposta del direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus il quale ha proposto di accogliere una rappresentanza sul palco“.

Il coordinamento nazionale ha annunciato che “una delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le ore 20 e raggiungerà in nottata Sanremo“. Danilo Calvani, leader del Comitato, ha fatto sapere che “porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni”.

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, è lieto di dare spazio agli agricoltori. Rispondendo ad una domanda dell’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Enrico Lucci, che ha ironizzato su presunti malumori del Ministro Lollobrigida in seguito all’invito, il padrone di casa ha detto che non ritratta. “Ho saputo che è arrivata la Mucca Ercolina. Ho sempre detto che le porte sono aperte, se qualcuno vuol salire lo può fare”.

