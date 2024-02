Volley, Tonno Callipo: a Gioia Tauro l’ennesima vittoria per 3-0

StrettoWeb

Nella terza gara stagionale contro Gioia Tauro la Tonno Callipo non si smentisce ed infila la 18esima vittoria di questa straordinaria cavalcata! Sommate alle due vittorie di Coppa Calabria fanno 20, cifra tonda. Il rullo compressore giallorosso s’impone sempre con il classico 3-0, senza dunque perdere finora alcun set in questa stagione eccezionale. Dunque nella seconda settimana di doppi impegni, Piarulli e compagne mantengono la barra dritta e, seppur con qualche comprensibile pausa nel terzo set, portano a casa l’ennesima vittoria.

Il tecnico Diego Boschini, rispettando il programma messo a punto col suo staff, continua a dosare le forze del suo organico. Così oltre alle brasiliane Suelen e Macedo ed al libero Darretta, alla terza gara di riposo consecutiva, ieri si sono aggiunte anche Denise Vinci e Salimbeni. Tutto ciò in vista dei prossimi impegni che vedranno la Tonno Callipo di scena mercoledì prossimo al PalaValentia, per la decisiva gara di accesso alla Final Four di Coppa Calabria con Cosenza, entrambe prime a sei punti in classifica. Mentre poi sabato si bisserà sempre in casa per il campionato contro Gallina Reggio Calabria.

La partita

Tornando alla quinta giornata di ritorno del torneo di Serie C, ieri Boschini ha schierato la diagonale Fiorini-Scibilia, al centro Cellamare e Martina Vinci, in banda Milazzo e Piarulli, libero Landonio, senza alcun cambio. I parziali dei primi due set, 25-15 e 25-11, a favore della Tonno Callipo raccontano della consueta supremazia della squadra vibonese, che ha gestito il gioco in modo agevole seppur con qualche errore. Nel terzo invece, come anzidetto, probabilmente qualche naturale calo di tensione ha comportato qualche pausa, che ha favorito Gioia Tauro. La squadra di coach Celi già in Coppa aveva mostrato vitalità in qualche elemento e così è stato anche in quell’ultimo set. Certo, contro questa Tonno Callipo anche con il naturale turnover, non è semplice vincere, tantomeno set, ed in tal senso la classifica è alquanto eloquente. In evidenza Miriana Piarulli che alla fine con 15 punti realizzati è la top scorer del match.

Le parole di coach Boschini

Dunque continua in perfetta media il cammino vincente della Tonno Callipo, con staff tecnico e squadra che stanno rispettando in pieno le ambizioni della vigilia. Certo dall’esterno appare tutto ‘semplice’ ma, come sottolineato spesso dalle stesse protagoniste in campo, non è affatto così. Merito di un gruppo di lavoro professionale e consapevole di dover raggiungere i propri obiettivi. Adesso parola al tecnico Boschini, sia per l’analisi del match di ieri che per i prossimi impegni all’orizzonte.

“Contro Gioia Tauro – inizia il coach giallorosso – è stata una partita sulla falsariga di quella di mercoledì, solo che in casa Gioia è un po’ più ostica. Ho fatto soltanto due cambi iniziali rispetto a 5 giorni fa, con Milazzo e Fiorini al posto di Denise e Salimbeni. Siamo partiti un po’ contratti, poi ci siamo sciolte dopo il primo break, nonostante tanti errori fatti nel set iniziale, per cui poi tutto è andato via liscio. Nel secondo set invece, abbiamo iniziato in modo più agevole: contenendo gli errori, solo sei; quindi, è stato più tranquillo ed anche il punteggio lo dimostra. Nel terzo parziale ci siamo un po’ complicate la vita: l’avevamo indirizzato abbastanza bene poi, complici qualche errore e distrazione di troppo, le avversarie sono rientrate. E però nel prosieguo col turno di servizio di Giorgia si sono decise le sorti dell’ultimo parziale”.

Nonostante qualche errore Boschini sottolinea: “Sono sicuramente contento per come abbiamo gestito primo e secondo set, un po’ meno per il terzo poiché abbiamo concesso tanto alle avversarie e ciò non lo dobbiamo permettere. Tuttavia poi è stata buona la reazione in un momento di difficoltà: ci serviva ritornare coi piedi per terra e capire che comunque le partite non sono scontate e che per vincerle bisogna metterci impegno, dedizione e testa. Comunque ancora un set non l’abbiamo perso quindi non posso che fare i complimenti alle ragazze, ma dobbiamo tornare a fare le nostre cose in modo più attento e concentrato”.

Il discorso si sposta agli impegni futuri. “Siamo con la testa a mercoledì – spiega Boschini -, quando affronteremo Cosenza a Vibo per l’accesso alle Final Four di Coppa Calabria. Intanto quelli di ieri sono altri tre punti importanti per il campionato. È una fase della stagione in cui dobbiamo trovare un attimo di lucidità nel senso che, giocando ogni tre giorni da due settimane, non abbiamo tempo per poterci allenare per cui occorre ritrovare il nostro ritmo all’interno degli allenamenti che abbiamo un po’ smarrito. Ciò perché abbiamo dovuto giustamente cambiare la programmazione delle attività in palestra, che riprenderemo dopo l’ultima gara di Coppa mercoledì. E’ importante riportare i nostri livelli di intensità all’interno degli allenamenti”.

Boschini sottolinea questo aspetto. “Proprio quel lavoro in palestra ci condurrà poi alle prossime settimane, in vista degli impegni di campionato soprattutto quello del 16 marzo contro Lamezia. Lì ci attende un bel confronto con la terza in classifica, che si è pure rinforzata. Finita questa fase, poi ci concentreremo per il finale di campionato ed eventuali play off”.

Il tabellino

ITALSOFT GIOIA TAURO- TONNO CALLIPO VOLLEY VV 0-3 (15-25, 11-25, 16-25)

GIOIA TAURO: Bresciani, Musumeci, Pochì, Rabgani, Tripodi, Vecchio, Saltalamacchia, Mileto, Vincenzi, M. Bruno (L), E. Bruno, Romeo. Ne: M.Bresciani, Cedro. All. Celi

TONNO CALLIPO: Fiorini, Scibilia, Cellamare, M.Vinci, Milazzo, Piarulli, Landonio (L). Ne: Suelen, Macedo, D.Vinci, Salimbeni, Darretta. All. Boschini

Arbitro: Agostino Raffaele

