Tolleranza zero: vandali distruggono una villetta nel cosentino | FOTO

StrettoWeb

Il Comune di Cerisano, piccola cittadina in Provincia di Cosenza, si trova davanti all’ennesimo atto di vandalismo ai danni di strutture pubbliche. Il sindaco Lucio Di Gioia, ancora una volta, ha esposto denuncia e condannato il terribile gesto che deturpa il paese. Ecco le sue parole, affidate ai social. “Una nuova denuncia…l’ennesima!! Tutte le nostre strutture pubbliche, quelle dedicate alla socialità e alle famiglie, sono sotto attacco“.

“Una villetta comunale – incalza il Primo Cittadino – completamente distrutta: lampioncini rotti, panchine smontate, palizzate divelte, attrezzature compromesse; i pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune rotti a sassate e finanche i sampietrini del mosaico di piazza San Lorenzo smontati e trafugati. Il disagio sociale in nessun modo può giustificare tali scempi“.

Da qui, i provvedimenti: “già domani invierò una comunicazione al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri per chiedere maggiore presenza in paese… la misura è colma. Alla mia comunità chiedo vicinanza e aiuto soprattutto per vigilare e segnalare alle competenti autorità ogni comportamento inappropriato per la tutela e la salvaguardia dei beni comuni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.