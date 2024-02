Terribile incidente sulla ss18 a Paola: 6 auto coinvolte, un ferito grave

StrettoWeb

Uno scontro terribile che ha coinvolto ben 6 auto: è accaduto nel pomeriggio sulla ss18, nei pressi del ponte che collega Paola al comune di San Lucido. Nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, alcuni passeggeri sono rimasti feriti e uno versa in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, quest’ultimo, a bordo di una Fiat 500 modello anni ’90, è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza in codice rosso.

Traffico bloccato lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” all’altezza del km 320,800, in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

