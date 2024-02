Teatroff Patti d’Autore, domani spettacolo di Corinne Clery con “Le relazioni pericolose”

StrettoWeb

Venerdì 16 febbraio ore 21:00, alla Concattedrale di Patti, andrà in scena lo spettacolo “Le Relazioni Pericolose” con Corinne Cléry e Francesco Branchetti. Un’opera tratta dal romanzo epistolare di Pierre Ambroise-François Choderlos de Laclos e inserita all’interno

della rassegna teatrale Patti d’Autore. Le Relazioni Pericolose”, ora un classico letterario, grazie alle sue riflessioni sulla natura

dei rapporti di potere e la volontà di potenza che spesso porta al fallimento.

Trama

La storia viene narrata attraverso le lettere di quattro personaggi: la Marchesa di Merteuil, il Visconte di Valmont, la Presidentessa Madame de Tourvel e Cecile Volanges, e, i primi due, amanti libertini appartenenti alla nobiltà francese del XVIII secolo, giocano con i

sentimenti, con il sesso, per sperimentare dolore e piacere, fino ad arrivare all’ autodistruzione. Intrighi, gelosie, passione, eros, si mescolano in una continua sfida per affermare il proprio ego, nella quale il burattinaio consapevolmente o inconsapevolmente, seguendo la scia della passione, diventa a sua volta burattino. Ma chi è il burattinaio?

Corinne Clery

L’attrice francese, Corinne Cléry è nata a Parigi, il 23 marzo 1950, all’anagrafe l’attrice si chiama Corinne Marie Picolo. All’inizio della sua carriera, Corinne, aveva optato per il nome d’arte Corinne Piccole, sostituito poco dopo dallo pseudonimo Corinne Cléry. Donna bellissima e dal grande carisma, in pochi anni, grazie agli importanti successi di livello artistico e professionale, Corinne Cléry riesce ad ottenere l’approvazione dei fan, conquistando il cuore del pubblico internazionale. Tra i film più importanti di Corinne Cléry non si possono non nominare il firm Histoire d’O del 1975, ma anche James Bond Agente 007 del 1979.

Info

https://www.pattidautore.it/evento/corinne-clery-16-febbraio-2024/

Biglietto singolo € 15,00

Biglietto ragazzi 14/18 anni € 5,00

Ingresso gratuito fino a 13 anni e persone diversamente abili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.