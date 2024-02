Al Teatro del Mela arriva Antonio Grosso con “Una compagnia di pazzi”

StrettoWeb

Sabato 17 febbraio ore 21:00 al Teatro del Mela di Pace del Mela arriva Antonio Grosso con “Una compagnia di pazzi”, uno spettacolo che porta lo spettatore ad immergersi in un racconto delicato di pesi e contrappesi, tra la barbarie di un conflitto mondiale che per il popolo italiano divenne una disfatta senza ritorno e la dolcezza di anime candide che allora più di oggi divennero vittime sacrificabili prima di

ogni altro. Una Compagnia di Pazzi è un’opera di dolore e speranza, di resistenza e melanconia. Uno spettacolo che ricorda e celebra l’importanza della memoria.

TRAMA

Un manicomio quasi dismesso, dove sono rimasti soltanto 3 pazzi, gestito da due fratelli, Armando e Francesco che con tanta pazienza e amore si prendono cura del loro pazienti. Il direttore del manicomio un uomo duro e senza un minimo di umanità. L’amicizia fra gli infermieri e i loro pazienti oramai regna sovrana, il tempo passa fra “giochi”, sfottò e vari momenti di ilarità e comicità. Uno dei pazienti, scopre una cassaforte nell’ufficio del direttore. I 5 inizieranno un piano per aprire la cassaforte, rubare il “malloppo” e fuggire via verso una nuova vita!

AUTORE

Antonio Grosso, classe 1982, autore e attore, fin da giovanissimo si divide tra Televisione, Cinema, Spot Tv e Teatro. Nel 2011 fonda la compagnia teatralle “Treatro” insieme alla sua spalla comica Antonello Pascale. I suoi testi vantano, fin dall’esordio come autore, la regia di professionisti di grande esperienza quali Paolo Triestino e Nicola Pistoia. In qualità di autore e attore ha realizzato i seguenti spettacoli di Commedia Teatrale Italiana Contemporanea: L’invisibile che c’è, Giggino Passaguai, Papà al Cubo e Minchia Signor Tenente (con oltre 500 repliche in tutta Italia).

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/event/una-compagnia-di-pazzi-auditorium-comunale-17957319/. Biglietti al botteghino, il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00.

