Taormina: che polemica, sotto sequestro due carri allegorici. Salta la sfilata di martedì grasso?

StrettoWeb

Che polemica a Taormina nel giorno di Carnevale. Due dei carri allegorici che hanno sfilato sul corso principale della cittadina in provincia di Messina, sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale diretta dal comandante Daniele Lo Presti. Sembrerebbe che non avrebbero rispettato gli orari previsti per la sfilata.

Gli agenti municipali, a sfilata conclusa, hanno posto i sigilli ai carri perchè “non idonei alla circolazione”. E’ probabile che i carri allegorici non saranno disponibili per la parata prevista per il Martedì Grasso che rischia a questo punti di saltare anche se il sindaco Cateno De Luca ha dato appuntamento, durante una diretta social, per la giornata di domani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.