Taormina, il sindaco De Luca incontra il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina

“Questa mattina ho avuto l’onore di incontrare il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina, il Capitano di Vascello Francesco Terranova. È stato un incontro istituzionale di grande importanza, durante il quale abbiamo discusso di questioni fondamentali legate alla sicurezza marittima e alla tutela delle coste. La Capitaneria di Porto svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia della vita umana in mare, nella prevenzione e nella gestione delle emergenze nautiche”, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca.

“Mi preme ringraziare il Capitano di Vascello Francesco Terranova per la sua disponibilità e per il lavoro svolto quotidianamente per proteggere i nostri mari e le nostre coste. Continueremo a collaborare strettamente con la Capitaneria di Porto di Messina per assicurare la sicurezza e il benessere di tutti coloro che frequentano il mare e le nostre splendide coste anche in vista della stagione estiva”, conclude De Luca.

