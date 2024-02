Tajani: “pieno sostegno a Truzzu, Berlusconi amava la Sardegna”

StrettoWeb

“Sono qui per dare il pieno appoggio al candidato Truzzu”. Così il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha esordito al suo arrivo a Olbia a sostegno della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna. Tajani è stato accolto nel palazzo comunale di Olbia dal sindaco forzista Settimo Nizzi e dai rappresentanti regionali di Forza Italia. “Ci sono tanti problemi che vanno risolti – ha detto Tajani – primo fra tutti quello della continuità territoriale. Ricordo il grande impegno profuso dal nostro deputato europeo sardo Salvatore Cicu che si è battuto allo spasimo per tutelare gli interessi della Sardegna a livello europeo. L’Europa deve guardare con più attenzione alle isole, è una battaglia che io ho combattuto anche da presidente del Parlamento”.

“Berlusconi amava la Sardegna come fosse la sua terra natale e questo non va dimenticato. Un’isola che ci ha dato tanto, penso in politica estera a quello che ancora oggi fa la Brigata Sassari. Cercheremo di dare un segno di riconoscimento tangibile con il progetto Mediterraneo gestito dalla Regione Sardegna che presenteremo nei prossimi giorni al Ministero degli Esteri, in cui molti Comuni sardi sono coinvolti, anche Comuni piccoli che avranno un finanziamento da parte del Ministero e parte dal Pnrr”, conclude Tajani.

