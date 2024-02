Taekwondo, 5 medaglie del Dream Team Barcellona all’Insubria Cup 2024

StrettoWeb

Eccellenti risultati per l’Asd Dream Team Taekwondo Barcellona del Maestro Orazio Cappellano, lo scorso fine settimana all’Insubria Cup 2024, gara a livello internazionale che si svolge ogni anno nella cornice lombarda. Il team Cappellano era presente in gara con 9 atleti ed è riuscito a conquistare 5 prestigiose medaglie. A salire sul gradino più alto del podio Ettore Lenzo nella categoria -58 kg senior cinture nere, medaglia d’oro conquistata sbaragliando la concorrenza e vincendo tutti gli incontri per 2 round a 0 finale compresa.

Medaglia d’argento per Nancy Calabrese nella categoria -68 junior nere, che si arrende solo in finale per infortunio. Argento anche per Vittorio Sciacca +78 junior che perde la finale all’ultimo secondo per 6-5. Ancora argento per Giulia Conti nella cat kids +57 che si arrende in finale all’atleta più esperta. Bronzo per Giorgia Perdichizzi -47 cadetti cintura rosse e nere, che si arrende in semifinale all’atleta sarda con il punteggio pari ma il sistema dà la vittoria all’avversaria perché aveva fatto più tocchi in corazza.

Ottima prestazione per i 3 kids Carmelo Abbate, Antonella Abbate e Antonio Calabró che non riescono ad accedere in medaglia ma comunque con ottime prestazioni che confermano un futuro roseo di risultati. Contento il tecnico Orazio Cappellano dei risultati, ma soprattutto del comportamento di tutto il team che si dimostra all’altezza di poter competere ai massimi livelli del taekwondo Nazionale e internazionale.

