Sud chiama Nord, il presidente del consiglio comunale di Giarre aderisce al partito di De Luca

“Oggi è con grande entusiasmo che annunciamo l’adesione di Giovanni Barbagallo, presidente del Consiglio comunale di Giarre, alla squadra di Sud chiama Nord. La sua decisione testimonia il crescente consenso attorno ai valori di buona amministrazione, autonomismo e sicilianismo che guidano il nostro movimento“, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Ho accolto con favore l’adesione di Barbagallo, riconoscendo in lui un amministratore competente e appassionato. La sua esperienza e dedizione al servizio della comunità di Giarre saranno un prezioso contributo alla crescita di Sud chiama Nord. Sud chiama Nord continua a consolidarsi come una forza politica che guarda al futuro della Sicilia, con l’obiettivo di costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide del nostro tempo. Ringrazio Giovanni Barbagallo per la sua scelta coraggiosa e sono certo che insieme realizzeremo importanti passi avanti per il bene della nostra regione. La Sicilia cresce con Sud chiama Nord”, conclude De Luca.

