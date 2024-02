Sud chiama Nord, 1.000 persone per l’assemblea regionale in Puglia

StrettoWeb

“Oggi, nell’ennesima giornata di polemiche contro di me e contro la comunità di Sud chiama Nord, rispondiamo con questa bellissima immagine che arriva, pensate un po’, dalla Puglia. Un teatro da 1.000 persone riempito per l’assemblea regionale pugliese. Complimenti al neo commissario regionale Donato Amoruso per il grande lavoro svolto fino ad oggi. In bocca al lupo ai neo commissari provinciali per gli obiettivi che dovranno raggiungere. Cari miei, questi sono fatti”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Se qualcuno aveva qualche dubbio, oggi facciamo maggiore chiarezza: Sud chiama Nord è un movimento che sta crescendo in tutta Italia. E lo dimostrano anche le tante persone che la nostra presidente Laura Castelli sta incontrando in giro per l’Italia. Preparatevi perché le europee stanno per arrivare e noi saremo in campo per spazzar via il marciume politico che sta devastando l’Italia”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.