Successo al Cilea per la commedia “Non c’è nenti i pigghiari” | INTERVISTE

E’ andata in scena ieri sera al teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, la commedia inedita in vernacolo “Non c’è nenti i pigghiari”, a cura dell’associazione Alba Phoenix-Gruppo Silvana Modafferi, scritta da Enzo Aiello e che ha visto la regia di Elpidio Di Vaio. La rappresentazione, patrocinata dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e di BIESSE Associazione Culturale Bene Sociale, è legata ad una iniziativa benefica in favore dell’A.I.L. di Reggio Calabria e Vibo Valentia – sezione Alberto Neri.

Di seguito le interviste di StrettoWeb a Gianfranco Polito, presidente dell’associazione teatrale Alba Phoenix, Enzo Aiello, sceneggiatore e attore teatrale, al Rettore dell’Università Mediterranea e alla presidente Biesse.

“Non c’è nenti i pigghiari”: intervista a Gianfranco Polito

Reggio Calabria: intervista allo sceneggiatore e attore teatrale Enzo Aiello

Reggio Calabria, il Rettore Giuseppe Zimbalatti sullo spettacolo “Non c’è nenti i pigghiari”

“Non c’è nenti i pigghiari”: intervista a Bruna Siviglia, presidente e fondatrice Biesse

