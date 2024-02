Stefano Di Martino quasi sold-out a Cosenza con lo show “Meglio Stasera”

StrettoWeb

E’ attesa non solo a Cosenza per l’unica tappa in Calabria del nuovo spettacolo di Stefano De Martino dal titolo Meglio Stasera in programma il prossimo 4 marzo alle ore 21:00 al Teatro Rendano di Cosenza. Già venduti 600 biglietti sugli 800 disponibili. Ballerino e conduttore televisivo, tra i più noti, poliedrici e amati personaggi televisivi italiani, in questo show di due ore si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico, insieme agli orchestrali della Disperata Erotica Band e al suo gruppo di ballo.

Un “quasi one man show”, come recita la locandina, scritto dallo stesso De Martino con il regista Marco Cassini. L’evento, prodotto dalla ITC2000 e distribuito da Terry Chegia, farà parte della trentottesima edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del live d’autore diretto da Ruggero Pegna. In questo suo primo spettacolo dal vivo ci sono i tanti volti che il grande pubblico ha conosciuto nelle sue diverse esperienze televisive.

C’è lo Stefano che si racconta, dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è il crooner che, insieme agli 8 musicisti della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori, “mai una sola canzone per volta”.

C’è il danzatore, che si rimette in gioco accompagnato da alcuni ballerini professionisti, colleghi di qualche stagione addietro. C’è poi il De Martino imprevedibile, quello allegro dei giochi in tv, che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, riferimenti colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico. Il trentaquattrenne artista di Torre Annunziata, nonostante la giovane età, ha già un curriculum ricco e prestigioso. I biglietti per assistere allo spettacolo in programma al Teatro Rendano di Cosenza sono disponibili online su Ticketone.

