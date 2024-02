Spazio Open, lo scrigno magico della cultura nel cuore di Reggio Calabria: tante sorprese e novità

StrettoWeb

Nel cuore di Reggio Calabria e precisamente all’incrocio tra via Filippini e via Giudecca, a fianco al Tapis Roulant, sorge un unico e irripetibile luogo della cultura cittadina: si chiama Spazio Open ed è letteralmente uno spazio culturale aperto alla città. Si tratta di una libreria indipendente, ma anche di una sala conferenze con uno spazio culturale e una piccola sala di video registrazione: Spazio Open è la sede della storica casa editrice reggina “Città del Sole” e ospita convegni, workshop, conferenze stampa, presentazioni, riunioni di gruppi e associazioni con collegamento internet wi-fi e tutte le apparecchiature e i servizi necessari a questo tipo di eventi. Con la particolarità che l’accesso e l’utilizzo della sala è gratuito: come rimborso spese i gestori della sede chiedono semplicemente l’acquisto di un paio di libri a scelta, nell’ottica di sostenere e promuovere la lettura e la cultura.

Un’iniziativa nobile e meritoria che sta trovando sempre più spazio in città da quando ha aperto ormai quasi sei anni fa, nel 2018.

Presso Spazio Open si svolgono tutta una serie di attività quali lo Yoga della risata, particolarmente apprezzato, ma anche laboratori di scrittura, scuole di arti teatrali e soprattutto è possibile consultare le oltre 1.500 pubblicazioni edite nel corso dei decenni dalla Città del Sole, con numerosi libri e volumi che testimoniano le pagine più e meno importanti della storia della città con tanti aneddoti e tantissime curiosità uniche e introvabili altrove. Si tratta di una vera e propria Biblioteca della Storia e della Cultura reggina.

I libri, spesso e volentieri di firme autorevoli e prestigiose ma in altri casi anche di perfetti sconosciuti o persone qualsiasi che hanno voluto lasciare un segno nella storia della città, arricchiscono i lettori di dettagli altrimenti impossibili da conoscere sulla storia dei quartieri di Reggio e sulle sue più grandi pagine di identità (i Bronzi di Riace, il Bergamotto di Reggio Calabria, la Rivolta di Reggio Calabria, le Navi dei Veleni, la ‘Ndrangheta etc. etc.); molti volumi superano i confini locali andando a fornire un taglio regionale o addirittura nazionale, spesso e volentieri a firma di importanti autori, scrittori e giornalisti locali.

L’attività della Città del Sole edizioni è nata grazie all’intraprendenza di Franco Arcidiaco, storico imprenditore editoriale ed opinionista della città, fondatore e direttore – tra gli altri – degli iconici periodici Laltrareggio e Laltrareggina che con il loro stile satirico hanno fatto la storia dell’informazione in città: dal 1997 pubblica libri che hanno lasciato un segno indelebile sul territorio, oltre alla rivista culturale Lettere meridiane e alla rivista trimestrale Calabria Letteraria.

Ma il vero motore di Spazio Open è Antonella Cuzzocrea che innova le attività, programma gli eventi, cura la sede in ogni dettaglio con stile, gusto e attenzione alla soddisfazione di tutti i clienti, gli appassionati e anche i passanti: insieme ad altre attività limitrofe, ha contribuito a rendere più decorosa l’area di via Filippini e via Giudecca e per il 2024 ha in serbo tante interessantissime sorprese. La prima la annunceremo tra pochi giorni proprio su StrettoWeb!

E’ possibile contattare Spazio Open:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.