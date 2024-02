Spari in aria a Reggio Calabria, Klaus Davi pubblica tre foto shock

StrettoWeb

È ancora forte l’eco per l’inquietante filmato scoperto e reso noto da Klaus Davi condiviso sul profilo di un giovane del quartiere di Arghillà a Reggio Calabria. Nel video di 38 secondi si vede una giovane coppia poco più che trentenne festeggiare l’annuncio della nascita di un bambino/a sparando in aria con due fucili semiautomatici. Le nuove foto rese note oggi sono tre: la prima ritrae 4 ragazzi che partecipano verosimilmente alla ‘festa’ e tra questi due imbracciano altrettanti fucili.

Nella seconda foto si vede chiaramente un ragazzo che spara verso l’alto con l’ennesima arma, mentre nella terza ritornano i quattro ragazzi protagonisti della prima foto e si scorge chiaramente sullo sfondo una folla di persone che applaude assistendo a tutta la scena.

Il massmediologo Klaus Davi commenta stigmatizzando la sostanziale assenza dello Stato in questi quartieri: “Non c’è solo Caivano, ci sono anche Arghillà, Rione Marconi, Ciccarello e alcune zone di Reggio Sud. Lo Stato qui è percepito come terribilmente astratto e lontano. Sarebbe auspicabile che, invece di chiudersi nei ‘fortini della legalità’, il governo prenda atto della deriva che ha imboccato la città e intervenisse con determinazione“.

Davi torna anche sul filmato pubblicato nel 2022 a Caroni, un borgo vicino Limbadi, paesino in provincia di Vibo Valentia, che ritraeva due uomini armati di pistole semiautomatiche che esplodevano alcuni colpi in aria per festeggiare la nascita di una bambina. Che fine hanno fatto Antonino Vardè e Gianpaolo Varone? Sono stati giudicati per la loro ‘provocazione’? “È un’ottima domanda!”, afferma Klaus Davi.

Il giornalista prosegue muovendo critiche anche alla politica: “Nessun politico ha commentato il video della sparatoria che abbiamo reso noto mercoledì scorso. Ma proprio ieri sera vedevo un sondaggio su La7 sul tracollo del consenso per la politica al sud e in particolare del governo. Un dato che è un campanello di allarme. Sicuramente tacere non è la soluzione giusta, non sta pagando. Auspico che una persona attenta a queste terre come Matteo Salvini focalizzi la sua attenzione sulla drammatica situazione di questa città“, dichiara Klaus Davi.

Oltre alle tre foto, il giornalista è in possesso di altre immagini che renderà note nei prossimi giorni. Le foto riguarderebbero un altro gruppo criminale, questa volta residente a Reggio Sud.

Klaus Davi, infine, incoraggia i calabresi e non a inviare altri video e foto: “Il mio numero di telefono lo trovate sui miei social. Mandate pure video, foto e registrazioni: tutto quanto è utile a contrastare mafie e crimine“, ha concluso Davi.

