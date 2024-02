StrettoWeb

Sono stati effettuati oggi i sorteggi di Nations League, competizione ormai arrivata alla sua terza edizione. L’Italia non ha mai vinto ma ci è arrivata sempre molto vicina e l’obiettivo adesso è di ripetersi. La nuova competizione prenderà il via nel settembre del 2024, subito dopo gli Europei, mentre le fasi finali saranno nel 2025. Quali le avversarie dell’Italia, che era in fascia A?Belgio, Francia e Israele. Questi tutti i gironi.

Lega A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia

Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia

Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Lega C

Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia

Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra

Gruppo 3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia

Gruppo 4: Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Lettonia

Lega D

Gruppo 1: Lituania/Gibilterra, San Marino, Liechtenstein

Gruppo 2: Moldavia, Malta, Andorra

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.