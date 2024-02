Sorteggi Europa League: le avversarie delle italiane agli ottavi

StrettoWeb

Sono state sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League, dopo il passaggio del turno di Milan e Roma ai Sedicesimi: i rossoneri hanno perso in Francia ma erano forti del 3-0 dell’andata; ai capitolini sono serviti i rigori contro il Feyenoord dopo il doppio 1-1. Era invece già qualificata alla fase finale l’Atalanta di Gasperini, finita prima nel girone.

Sorteggi Europa League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Le partite d’andata si giocheranno il 7 marzo, quelle di ritorno il 14. Avversarie non semplici per le italiane. La Roma becca il Brighton di De Zerbi, il Milan pesca lo Slavia Praga mentre l’Atalanta si troverà di fronte lo Sporting Lisbona. Primo atto in casa per Milan e Roma, in trasferta invece per la Dea. Di seguito gli accoppiamenti.

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Leverkusen-Qarabag

Sorteggi Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale

L’unica italiana impegnata, la Fiorentina, becca il Maccabi Haifa, con gara d’andata in Israele. Anche qui i due atti saranno 7 e 14 marzo. Ecco gli accoppiamenti.

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union SG-Fenerbahçe

Dinamo Zagabria-PAOK

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.