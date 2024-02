Sondaggi politici, Cateno De Luca: “Sud chiama Nord cresce, ecco i dati”

StrettoWeb

Da mesi Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è impegnato per organizzare una proposta forte e credibile in vista delle elezioni europee del prossimo giugno in grado di superare lo sbarramento del 4%. “Altro sondaggio di Affaritaliani conferma la nostra crescita nonostante il servizio pubblico dell’informazione Rai non ci tiene in alcuna considerazione”, rimarca Cateno De Luca.

“Andiamo avanti così che siamo sulla buona strada. Noi siamo uomini e donne liberi! La libertà rappresenta la sintesi di – Europa e + Equità”, conclude Cateno De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.