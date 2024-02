Chi era Simone Virdò, il 26enne morto nell’incidente sulla ss107

StrettoWeb

Un’altra giovane vita spezzata, un altro ragazzo volato in cielo troppo presto: Simone Virdò, 26 anni, ci ha lasciati questa notte in un terribile incidente sulla ss107. Originario di Rovito, un piccolo comune limitrofo a Cosenza, lavorava nel capoluogo in uno store della Wind all’interno del Centro Commerciale Metropolis tanto che, scherzosamente, veniva appellato come “il ragazzo della Wind”. Una tragica scomparsa che ha interrotto tutti i suoi sogni, tra cui quello del calcio che praticava a livello amatoriale.

Un ricordo per Simone

Grande è il dolore dei tanti che lo conoscevano i quali, tra una foto e un messaggio, condividono il suo ricordo sui social. “Rimarrai sempre nei nostri cuori cugino bello. Riposa in pace angelo mio”, scrive una parente su Facebook; e ancora: “era il periodo delle risate o che litigavamo per la minima cavolata. Lavorativamente parlando era un eterna lotta ma, al di fuori del medesimo, siamo sempre stati unitissimi, anche quando le nostre strade si sono divise. Siti na banda”, classica affermazione che usavi per descrivere l’Inter, o le bevute durante le ore di lavoro alla Vigilia di Natale e Capodanno, o anche le uscite e le scenette alle cene aziendali. Ciao Simone, questo è un arrivederci”.

