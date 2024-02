Sicilia: governo Schifani in crisi. I vertici nazionali di Fratelli d’Italia: “abbassare i toni”

StrettoWeb

“Abbassare i toni”. E’ il “suggerimento” arrivato da Roma da Fratelli d’Italia dopo il caos all’Ars e la crisi di nervi nel centrodestra, in particolare tra il governatore Schifani ed i meloniani arrivata dopo la bocciatura della norma salva-ineleggibili. In serata Schifani aveva convocato la giunta per le 19 per nominare i manager della sanità ma gli assessori di Fdi hanno disertato la seduta così il Governatore ha dato via libera alle nomine.

Una spaccatura netta nel Centro/Destra siciliano che si tenta di rimarginare con l’intervento romano e che viene dopo la rottura con Miccichè subito dopo le elezioni regionali.

