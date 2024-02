Serie D, che stangata all’ex Reggina Reginaldo: 4 giornate di squalifica!

StrettoWeb

Una stangata clamorosa è stata rifilata all’ex attaccante della Reggina Reginaldo, ora al Real Casalnuovo in Serie D, nello stesso girone in cui milita la Fenice Amaranto. Il giocatore brasiliano si è infatti beccato quattro giornate di squalifica, in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo, per via del caldo finale del match di ieri contro il Trapani, vinto dai siciliani al 94′ dopo un contatto sospetto in area per cui i campani hanno addirittura gridato al furto. La punizione nasce per avere il calciatore “rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.

Il duro botta e risposta via social tra Real Casalnuovo e Trapani

A fine gara, durissimo comunicato del Real Casalnuovo, con tanto di immagini. “Queste sono le immagini che testimoniano il “furto” subito oggi e l’inadeguatezza dell’arbitraggio. Il fallo di Cocco su Sosa è solare, ma l’arbitro fra proseguire l’azione che in finale di gara ha “regalato” la vittoria al Trapani. La capolista non ha di certo bisogno di questi aiuti dato il valore tecnico che sta dimostrando da inizio campionato, ma perchè rovinare una bella gara, dominata per gran parte dal Real Casalnuovo, che si avviava verso un giusto pareggio? Quello che è accaduto oggi, e che purtroppo sta accadendo da un po’, ci sta penalizzando e non poco. Una società nuova, che sta investendo tanto, non può essere trattata in questo modo e subire in silenzio l’ennesima ingiustizia. Una svista o errore, come si vuole definire, non può oscurare l’ottima prova del Real Casalnuovo, ma riteniamo opportuno farci sentire nelle sedi opportune”.

Non si è fatta attendere la risposta del Trapani: “Leggiamo attoniti e sgomenti il comunicato emesso nelle ultime ore dall’ A.S.D. Real Casalnuovo. Capiamo che perdere una partita con la prima della classe, imbattuta per di più’, al 94’ abbia certamente lasciato molto amaro in bocca ma rigettiamo in maniera ferma e dura il termine “FURTO” usato in maniera a dir poco impropria dalla società campana. Il Trapani ha vinto sul campo ed in maniera regolare senza alcuna azione illegittima, basta contare le occasioni da rete, su un campo che, per dimensioni e struttura, si fatica a comprendere come abbia ottenuto l’omologazione al campionato di Serie D. Ci duole invece dover sottolineare come, nella nota della società campana, non vi è alcun riferimento al dopo partita nel quale sono accaduti fatti che nulla hanno a che vedere con il mondo del calcio tanto da aver costretto il nostro gruppo squadra ad uscire da una porta secondaria dello stadio. La società si riserva di adire alle vie legali a tutela della propria immagine, profondamente lesa dalle dichiarazioni dell’A.S.D. Real Casalnuovo”.

A mettere la parola fine (forse) un nuovo comunicato della società campana. “La società Real Casalnuovo intende chiarire la propria posizione in merito al comunicato emesso dalla società Trapani. La nostra polemica nasce dall’ennesimo errore arbitrale che ci ha penalizzato oltremodo anche in questa occasione e come si evince dal nostro post il termine “furto”, volutamente virgolettato e utilizzato nel gergo sportivo, è relativo alla gestione della partita da parte del direttore di gara che ha influito sull’esito finale della gara privandoci di un importante punto che stavamo guadagnando sul campo”.

“Non è mai stata tirata in ballo la società Trapani, come si evince, dal post, dal comunicato successivo e dalle dichiarazioni dei nostri dirigenti e dello staff tecnico. Anzi, è stato specificato il valore tecnico del Trapani che “di certo non ha bisogno di aiuti” e al quale vanno i complimenti per il campionato fin qui disputato”.

“Ci dispiace che il nostro sfogo sia stato letto in maniera differente, come ci rammarica che nel comunicato del Trapani siano state tirate in ballo altre situazioni non veritiere e che non c’entrano nulla con il motivo della nostra polemica. La società del Trapani, in tutte le sue figure, è stata ospitata con rispetto e disponibilità fin dalle prime ore del mattino. Ogni membro della nostra società si è messo a disposizione per accogliere al meglio la capolista del campionato”.

“Riguardo ai fatti post gara, la società Real Casalnuovo ha sempre condannato ogni forma di violenza e ha fatto sì che il Trapani potesse uscire in sicurezza dall’impianto attivando tutte le misure del caso. Con questo il Real Casalnuovo invita a far prevalere il buon senso e a evitare ulteriori polemiche che nulla hanno a che vedere con il reale motivo della nostra esternazione”.

