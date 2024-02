Serie D, colpaccio San Luca: battuto il Siracusa. Il Trapani ringrazia

StrettoWeb

Colpaccio San Luca! La compagine reggina batte il Siracusa, vice capolista del girone I di Serie D, e conquista importanti punti salvezza. Decisiva una rete di Diarra all’ora di gioco, che vale l’1-0 decisivo. Spettatrice interessata è il Trapani, che ringrazia i reggini. E’ a +7 sul Siracusa, ha una gara in meno e domani, vincendo a Locri, andrebbe virtualmente a +10, che significa Serie C sempre più vicina. Gli aretusei perdono invece terreno e domani la Vibonese potrebbe approfittarne, accorciando a -2 se dovesse battere a domicilio il Real Casalnuovo. Ecco come cambia la classifica dopo questo risultato.

Classifica Serie D girone I

Trapani 65 Siracusa 58 Vibonese 53 La Fenice Amaranto 40 Sant’Agata 40 Real Casalnuovo 39 Ragusa 35 Licata 33 Acireale 31 Akragas 29 Igea Virtus 29 Canicattì 28 Sancataldese 27 Locri 23 Portici 21 San Luca 21 (-1) Castrovillari 10 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

