Serie C: Giuseppe Rizzo lascia il Catania

Giuseppe Rizzo non è più un calciatore del Catania. A comunicarlo, in una nota, lo stesso club rossoblu. “Giuseppe Rizzo si congeda dal Catania Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Giuseppe Rizzo. Al centrocampista messinese, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Una risoluzione consensuale a metà febbraio, dunque, a qualche settimana dalla chiusura del mercato. Ora il centrocampista 32enne è svincolato. Cresciuto tra Messina e Reggina, ha giocato poi in prima squadra con entrambe le squadre dello Stretto (con gli amaranto anche in B). Era tornato al Catania nel 2022, contribuendo all’immediato salto in C. In questa stagione, poco spazio per lui, che ora ha salutato anche per la grande concorrenza in mezzo al campo, dovuta al sostanzioso e scintillante mercato di gennaio.

