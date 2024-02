Schlein a Cagliari, una pensionata la contesta: “vai a lavorare”

StrettoWeb

Elly Schlein è impegnata nella campagna elettorale in Sardegna in vista delle elezioni regionali della prossima domenica. Durante una vista al mercato rionale di Quirra, a Cagliari, una pensionata si è fatta spazio tra i giornalisti e dopo essersi avvicinata alla segretaria del Pd e averle stretto la mano, ha detto: “ma vada a lavorare come ho lavorato io 25 anni in una impresa di pulizia per 500 euro al mese”.

“È una vergogna, è una vergogna”, la replica del leader Dem che si sta sta girando in lungo ed in largo la Sardegna con la speranza di vincere le elezioni con la candidata del M5S Todde.

