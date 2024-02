Scavalca il recinto per un selfie col leone, ma viene sbranato vivo

StrettoWeb

Una morte assurda e incredibile, per una leggerezza. Da capire, però, se consapevole oppure no. Il riferimento è a quanto accaduto in India, nello Stato di Andhra Pradesh, dove un uomo è stato letteralmente sbranato vivo da un leone allo zoo Sri Venkateswara a Tirupati. Il 38enne avrebbe scavalcato il recinto perché voleva scattare un selfie con l’animale. Ovviamente, non ha neanche avuto il tempo di capire dove si trovasse. Il leone, accortosi del suo arrivo, lo ha ucciso praticamente subito dopo l’ingresso in gabbia.

“Se l’uomo era ubriaco o meno lo scopriremo solo dopo l’autopsia, anche se, tutte le ipotesi ci fanno pensare allo stato di ebbrezza della vittima. Gujjar, comunque, è morto sul colpo, il leone l’ha sbranato e per lui non c’è stato nulla da fare. L’animale è rimasto vicino ai resti della vittima, finché i domatori non sono riusciti a spostarlo e a recuperare ciò che restava”, ha detto un poliziotto ai media locali provando a spiegare quanto accaduto.

