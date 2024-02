“Saranno Famosi”, unica tappa in Calabria del musical cult | INFO

StrettoWeb

“Fame – The Broadway musical – Saranno Famosi –” arriva al Teatro Rendano di Cosenza. Unica tappa calabrese per il musical cult che ha appassionato intere generazioni, un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop. Saranno Famosi è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili, ma anche un film e un musical di successo internazionale. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, sarà un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente.

La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi. Appuntamento al Teatro Rendano di Cosenza sabato 2 marzo, alle ore 20.30, e domenica 3 marzo, ore 18.30.

“Saranno Famosi” rientra nella “Rassegna L’Altro Teatro”, ideata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno. La rassegna, con ben 12 appuntamenti, vede il supporto dell’amministrazione comunale di Cosenza ed è co-finanziata con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, portano in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che oltre a proporre la famosissima canzone “Fame” vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di straordinari talenti della tv e del teatro musicale italiano. Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi sono solo alcuni dei protagonisti che faranno scatenare il Teatro Rendano di Cosenza.

Le coreografie sono firmate da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scene da Italo Grassi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori e gli arrangiamenti musicali da Pino Perris. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti.

Saranno Famosi, un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi.

