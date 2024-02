Sanremo, la sorella di Giulia Cecchettin polemica con Mare Fuori. Amadeus: “non mi scuso”

StrettoWeb

Un’altra polemica legata a Sanremo si rincorre sui social dopo quella riguardante John Travolta. Tra i motivi, sempre ospiti del Teatro Ariston, in questo caso i ragazzi della serie Rai Mare Fuori, che sul palco – martedì sera – hanno portato il tema della violenza contro del donne. L’intervento degli attori è stato fortemente criticato da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, uccisa dal fidanzato qualche settimana fa.

“Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne”, ha detto Cecchettin, condividendo sui social il post – dello stesso tenore – della scrittrice Carlotta Vagnoli. Nel suo post Vagnoli aveva definito “un siparietto intriso di pinkwashing” l’intervento degli attori di Mare Fuori.

In conferenza stampa, Amadeus è intervenuto sull’argomento. “Esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia. E rispetto il suo parere, ma secondo me l’intervento di Mare Fuori è stato bello. Elena non sarà invitata sul palco e non la chiamerò: chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare“, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.