Sanremo, la serata delle Cover la vince Geolier: l’Ariston non gradisce e fischia

Una serata bellissima, come da previsione. Grandi emozioni, nostalgia, euforia, platea spesso in piedi a ballare. Ha lasciato tanto questa quarta e penultima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo, quella delle cover. Tantissime le esibizioni da incorniciare, nella scelta delle canzoni, degli ospiti affiancati ai cantanti, delle performance. Un’atmosfera magica, aperta da San Giovanni e Aitana e chiusa da Renga e Nek, in un medley delle loro canzoni.

Emozionante e commovente Angelina Mango, che ha ricordato il padre nella storica “Rondine”; fantastiche anche le performance di Annalisa, Il Volo, Renga, Clara con Ivana Spagna, Il Tre con Fabrizio Moro. Bellissime quelle dei The Kolors con Umberto Tozzi, dei Ricchi e Poveri con Paola e Chiara, di Fred The Palma con gli Eiffel 65, che hanno fatto saltare tutto il Teatro. Applausi a scena aperta per Gianna Nannini e Roberto Vecchioni.

Sanremo, la Top 5 della quarta serata

Alla fine, al termine di una serata lunghissima, durata più di cinque ore, è stata stilata la Top 5 di questa quarta serata, con la scelta del vincitore. Al primo posto, infatti, Geolier, che ha cantanto con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio in un Medley di Strade. Ecco la classifica:

1° posto: Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio (Medley Strade)

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio (Medley Strade) 2° posto: Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma (La rondine di Pino Mango)

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma (La rondine di Pino Mango) 3° posto: Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemi (Sweet Dreams, Are made of this degli Eurythmics)

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemi (Sweet Dreams, Are made of this degli Eurythmics) 4° posto: Ghali e Ratchopper (Medley “Ialiano vero)

Ghali e Ratchopper (Medley “Ialiano vero) 5° posto: Alfa e Roberto Vecchioni (Sogna, ragazzo, sogna)

