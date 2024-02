Sanremo entra nel vivo: oggi la serata cover. E intanto la città è un fiore | VIDEO

StrettoWeb

Sanremo entra nel cuore, nel vivo del Festival. Questa sera il quarto appuntamento, uno dei più attesi, quello delle cover. I 30 partecipanti in gara, infatti, per una sera non canteranno i propri pezzi, ma si esibiranno su brani che hanno fatto la storia della musica italiana, affiancati da altri cantanti, ospiti per l’occasione.

E intanto fuori la città continua a splendere e a fiorire. E’ vivace, viva, colorata, addobbata di fiori. Sanremo città della canzone italiana, sì, ma anche dei fiori, che in questi giorni la fanno da padroni. Un mazzo, ad ogni esibizione, viene regalato ai concorrenti. I fiori si trovano ovunque, in città, nella via principale, con le vetrine dei negozi addobbati per l’occasione, come si può vedere nel video in alto realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

