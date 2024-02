Sanremo, la scaletta della finale: ordine di ingresso dei cantanti e ospiti

StrettoWeb

Grande attesa per la quinta e ultima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo la splendida serata di ieri, quella delle cover, vinta da Geolier – non senza contestazioni – oggi si decreterà il vincitore. Il co-conduttore è in realtà uno dei più amati delle ultime edizioni, Rosario Fiorello, che ha accompagnato Amadeus in queste quattro serate e nelle precedenti edizioni. Tra gli ospiti invece Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti e Luca Argentero. A Piazza Colombo canterà Tananai, mentre sulla nave Smeralda si esibirà Tedua.

Sanremo 2024, la scaletta della finale: l’ordine di ingresso dei cantanti

Renga e Nek BigMama Gazzelle Dargen D’Amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr Rain Fred De Palma Sangiovanni Clara bnkr44 Rose Villain

