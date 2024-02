Sanità Alto Jonio Cosentino a rischio: “riapriamo l’Ospedale di Trebisacce”

StrettoWeb

Prosegue la mobilitazione della comunità trebisaccese per la riapertura dell’Ospedale G. Chidichimo, dapprima punto di riferimento per l’intero Alto Jonio Cosentino. “Il 15 febbraio, al Consiglio di Stato si torna a parlare del futuro dell’Ospedale di Trebisacce. L’Alto Jonio non può far finta di non sapere o di guardare dall’altra parte: nella mattinata in cui a Roma si deciderà il futuro della Sanità Pubblica jonica, l’intero territorio ha il dovere di chiedere con forza che sia rispettata la sua dignità“.

“Il 15 febbraio, alle ore 10, tutti davanti all’ingresso dell’Ospedale Chidichimoper chiedere che il nostro Presidio venga riaperto senza se e senza ma. Ti chiediamo di esserci. Di far sentire con Noi la tua voce e la tua rabbia. Di non essere complice dello stato comatoso in cui versa il Chidichimo da troppi anni. Il 15 febbraio, tutti insieme per reclamare ciò che ci hanno tolto!”. Lo dichiara il Laboratorio Politico “Sinistra Al Quadrato”.

