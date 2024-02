San Valentino con i trattori a Palermo, De Luca: “una manifestazione cruciale per il futuro dell’agricoltura”

StrettoWeb

“Domani dimostriamo di amare davvero la Sicilia. La partecipazione di tutti sarà un segnale forte di presenza e vicinanza alle categorie più colpite da politiche nazionali ed europee sbagliate”. Così il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Saranno presenti 20 pullman (così come concordato con questura e prefettura per questioni di ordine pubblico) provenienti da varie province, insieme a 5 trattori autorizzati dalla prefettura. L’appuntamento è domani alle 12 domani a Palermo in Piazza Indipendenza per la manifestazione di San Valentino con i trattori, a sostegno degli agricoltori e degli allevatori italiani.

“Presenti oltre 100 sindaci”

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ribadisce l’importanza dell’evento: “oltre 100 sindaci hanno già confermato la loro presenza, pronti a scendere in piazza con la fascia tricolore al fianco degli agricoltori e degli allevatori. Nessuna bandiera di partito… Solo lo slogan Amo Sicilia per dar voce a chi voce non ha. Per dar voce a chi è stanco di subire. Si ringraziano tutte le associazioni di categoria e i movimenti spontanei che sostengono la protesta e che saranno presenti”.

De Luca invita anche altre categorie ad unirsi alla protesta: “abbiamo chiesto ai sindaci di scendere in piazza, agli imprenditori, agli autonomi e alle partite Iva. Serve meno Europa e più equità. Non ci servono mancette alla vigilia delle Europee, ci serve un governo nazionale all’altezza“. L’appuntamento è per domani, 14 febbraio, a partire dalle ore 12:00 in Piazza Indipendenza a Palermo. Unisciti a noi per difendere il futuro dell’agricoltura italiana.

